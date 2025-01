Après le succès de l’édition inaugurale, la FIFA lance aujourd’hui la deuxième mouture de son programme exécutif sur les activités d’agent, lequel vise à donner aux participant(e)s une présentation détaillée des aspects réglementaires, commerciaux et institutionnels concernant actuellement le métier d’agent. Depuis l’entrée en vigueur du premier règlement de la FIFA en la matière, dans les années 1990, la fonction d’agent a évolué. À l’époque, les dispositions prévoyaient l’obligation de recourir aux services de professionnels hautement qualifiés à même de représenter leurs clients de manière adéquate, notamment en préservant leurs intérêts. Pour les footballeurs, cette exigence était essentielle dans le cadre du marché des transferts. Le programme exécutif de la FIFA sur les activités d’agent s’articule autour d’une stratégie d’apprentissage individualisée, qui s’appuie sur des bases théoriques solides, les conclusions de divers travaux de recherche et des sessions pratiques présentées par des spécialistes réputés. Le programme n’a pas vocation à préparer des candidat(e)s à l’examen pour les agents, désormais obligatoire en vertu de la nouvelle réglementation. En effet, il est destiné à dispenser une formation haut de gamme aux professionnels du secteur sur les aspects liés au métier d’agent. Axée sur la professionnalisation, l’adoption de pratiques éthiques et l’efficacité dans le secteur du football aux quatre coins de la planète, cette initiative va permettre d’améliorer le fonctionnement du système international des transferts. En outre, le programme s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement de la FIFA visant à convaincre les parties prenantes du football, dont les agents, de se former afin de garantir que le football continue d’unir les peuples.