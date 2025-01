Nous accordons la priorité à la santé et au bien-être des joueurs et joueuses en veillant à ce qu’ils et elles aient accès aux normes les plus élevées en matière de soins, de soutien et d’éducation. Nous pensons que l’éducation joue un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs. C’est pourquoi nous nous engageons à partager nos connaissances par le biais d’initiatives ouvertes, transparentes et gratuites en matière de recherche et de pédagogie. Notre engagement à faire progresser la santé et les performances dans le football nous a conduits à développer une gamme de ressources accessibles conçues pour soutenir les professionnels de la santé et améliorer leur expertise en matière de médecine du football.