Depuis son lancement, remontant à 2019, le Diplôme de la FIFA en Droit du Football est devenu un cursus juridique reconnu et prestigieux attirant des experts qualifiés du monde entier. Sa troisième édition permettra une nouvelle fois à des juristes spécialisés dans le sport, travaillant notamment dans les associations membres de la FIFA, les ligues, les clubs, les syndicats de joueurs et les cabinets privés, de se familiariser avec les aspects les plus importants de l’écosystème juridique du football.