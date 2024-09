Le dernier épisode de Living Football avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ s'attarde sur des questions importantes entourant la compétition, dont le coup d'envoi est prévu le 20 novembre prochain à Doha. Andrew Massey, Directeur du Département Médical de la FIFA, évoque les différentes procédures qui seront mises en place pendant le tournoi, dont le nouveau protocole médical relatif aux commotions cérébrales. "Le protocole est un guide pas à pas conçu pour renseigner le personnel médical des équipes et les médecins sur la meilleure manière de traiter une commotion cérébrale ou une lésion potentielle liée à une commotion dans le football." Cet épisode met également en lumière le nouveau rôle de Marcel Desailly, qui se consacre à la protection de l'environnement depuis son départ à la retraite. Dans le cadre de la campagne de la FIFA "Sauvons la Planète", l'ancien champion du monde français entend alerter sur l'importance du recyclage pendant le tournoi. Pour terminer, Living Football s'intéresse à Pedro, un jeune Brésilien qui, malgré sa cécité, n'a pas renoncé à sa passion pour les vignettes de la Coupe du Monde et a imaginé une adaptation de l'album Panini en braille. Son idée a inspiré quelque chose de plus grand, explique Alessandro Villa, Responsable des Licences de la FIFA.