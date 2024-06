DURABILITÉ

La stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ prévoyait un ensemble d’initiatives pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à la compétition, avec notamment des stades éco-efficients (recours à des systèmes d’éclairage à haut rendement énergétique ainsi que des systèmes de climatisation sophistiqués avec technologie de refroidissement écologique, installation de dispositifs d’économie d’eau, certification des stades selon la norme environnementale GSAS, etc.) des moyens de transport à faible émission (transports locaux via le métro de Doha, plus de 900 bus électriques et plus de 100 stations de recharge pour véhicules électriques, etc.) et des méthodes de gestion durable des déchets (réutilisation et tri des matériaux de construction pendant la phase de construction des stades, ainsi que recyclage, compostage et réutilisation des déchets générés dans les stades, etc.). Le rapport final sur le développement durable, consultable en ligne, explique comment la FIFA et le Qatar ont mis en œuvre les initiatives élaborées dans le cadre de cette stratégie et met en lumière les accomplissements majeurs ainsi que les défis rencontrés.