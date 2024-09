Il peut s’agir de produits entièrement nouveaux que des start-ups lancent sur le marché ou des variantes de produits existants qui ne satisfont pas aux normes et exigences établies en raison de leur nature innovante. Pour pouvoir être pris en considération, un produit doit répondre spécifiquement à l’un des défis définis par le Programme d’innovation de la FIFA. D’une durée maximale de deux ans par projet, le programme repose sur un processus transparent et uniforme sur la base duquel le produit doit non seulement répondre à un besoin concret défini par la FIFA mais, à la différence de nombreuses autres plateformes d’innovation, il doit également remplir un objectif clair au cours de la période désignée en suivant un cheminement convenu.