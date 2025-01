Être membre du Programme d’innovation de la FIFA. Le Programme d’innovation de la FIFA est un instrument structuré qui permet à l’instance d’interagir avec des entreprises dont les produits sont à même de résoudre certains des problèmes urgents identifiés, mais qui, pour une raison quelconque, ne peuvent à l’heure actuelle être utilisés dans le football.

Ces entreprises peuvent se porter candidates en vue de devenir membres du Programme d’innovation de la FIFA, à travers lequel elles auront la possibilité de démontrer la valeur de leur produit dans un environnement contrôlé pendant une période allant jusqu’à 24 mois. Il convient de noter que chaque candidature doit être appuyée par un organisateur de compétitions acceptant de tester le nouveau produit pendant la durée du projet.

Étape 1 : Candidature

La procédure de candidature est ouverte à toute entreprise ou entité (sous réserve de vérifications de conformité) proposant une solution à l’un des défis énumérés par la FIFA sur le site Internet du Programme d’innovation. Tout fournisseur soumettant un produit pour inclusion dans le Programme d’innovation de la FIFA doit se porter candidat en remplissant un formulaire standardisé comprenant tous les détails du produit et présentant les réponses aux questions ci-dessous ainsi que des informations sur l’entreprise (vérifications préalables).

Étape 2 : Examen de la candidature, démonstration et accord sur la charte du projet

Les candidatures soumises à la FIFA seront examinées et analysées au regard des défis proposés, et des vérifications préalables seront effectuées sur l’entreprise et les informations qu’elle aura fournies. Les propositions peuvent être rejetées définitivement, rejetées avec possibilité de nouvelle soumission, ou acceptées.

Si la proposition suscite un intérêt, une réunion de lancement (en présentiel ou virtuelle) sera organisée afin d’effectuer une démonstration du produit et de définir les termes du projet d’innovation, pour lequel une charte de projet claire et acceptée par les parties est requise dans le cadre de l’accord à signer entre le candidat et la FIFA. La charte du projet comprend notamment les informations suivantes :

Quel est le problème résolu par le produit ? À quel(s) défi(s) le produit répond-il ? Portée: démontrer quels avantages directs ou indirects pour les équipes, les joueurs ou les supporters sont créés en termes d’amélioration du jeu ou de l’expérience footballistique. Le fournisseur devra soumettre une proposition quant à la manière d’évaluer ces avantages. Produit fonctionnel: une démonstration (prototype acceptable) est une condition préalable à l’admission au Programme d’innovation de la FIFA, la maturité du produit étant requise pendant cette période. Soutien d’un organisateur de compétitions: le candidat doit avoir la confirmation d’une équipe et/ou d’un organisateur de compétitions acceptant de tester le produit dans le cadre du projet d’innovation. Essais contrôlés et tests supervisés: en fonction de la maturité du produit, une phase d’essais contrôlés peut être requise avant une phase de tests expérimentaux obligatoire dont l’étendue, la durée et le lieu seront définis. Évaluation indépendante: le fournisseur doit soumettre une proposition quant à la manière dont les avantages du produit peuvent être quantifiés et évalués de manière indépendante vis-à-vis de la valeur ajoutée et de la sécurité (le cas échéant). Calendrier: la durée du projet ne peut dépasser deux ans. Format du rapport sur les résultats définitifs une fois le projet terminé.

Étape 3 : Adhésion au Programme d’innovation de la FIFA

À la signature du contrat, le produit sera répertorié sur le site Internet du Programme d’innovation de la FIFA à travers une description standard complète (environ une page) du produit, du projet et, surtout, de son objectif. Des mises à jour régulières sont requises sur une base définie, les résultats et étapes intermédiaires devant être atteints par le membre.

Pendant la durée de l’adhésion, l’entreprise est autorisée à utiliser la marque et la désignation officielle « Membre du Programme d’innovation de la FIFA » pour faire référence au projet (et uniquement pour ce projet) afin d’informer les parties prenantes de la nature des essais en cours.

Étape 4 : Fin du projet, résultats et publication

Contrairement à d’autres programmes de ce type, le Programme d’innovation de la FIFA exige des résultats clairs à l’issue de cette période de deux ans et ne peut être renouvelé ni prolongé, sauf en cas de circonstances extraordinaires. Les résultats des études indépendantes et des tests expérimentaux seront utilisés pour déterminer si le produit sera approuvé en vue d’une utilisation dans le football. Si le résultat de chaque projet d’innovations sera nécessairement « approuvé pour une utilisation sans restriction », « approuvé avec restrictions » ou « non approuvé », l’impact peut quant à lui être différent suivant le produit et la nature de l’innovation :

Les Lois du Jeu pourraient être amendées afin de permettre l’utilisation de certains produits spécifiques.

Un produit pourrait être intégré à un Programme Qualité existant de la FIFA.

Un nouveau Programme Qualité de la FIFA pourrait être mis en œuvre pour le nouveau produit.

Dans le cas où ni les Lois du Jeu, ni un Programme Qualité de la FIFA ne s’appliquerait, d’autres règlements pourront régir l’utilisation de l’innovation.

S’il n’y a pas d’autre réglementation, la FIFA pourra choisir une autre façon de communiquer l’approbation d’un type de nouvelle technologie (publication dans des manuels non contraignants ou des guides des meilleures pratiques).

Dans tous les cas, le fournisseur est tenu d’accepter que le résultat du projet d’innovation (« approuvé pour une utilisation sans restriction », « approuvé avec restriction » ou « non approuvé ») soit mis à disposition et archivé sur le site Internet du Programme d’innovation de la FIFA.