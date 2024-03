L'équipe de Technologie & Innovation dans le Football est chargée de résoudre les problèmes existants dans le monde du football en testant et en mettant en œuvre de nouvelles technologies et innovations. Conformément aux Objectifs Stratégiques 2023-2027 pour un Football Mondial, l'objectif 3 détaille l'engagement de la FIFA à exploiter la technologie pour améliorer le jeu grâce à la recherche, au développement et à l'innovation dans le but d'améliorer l'expérience du football sur et en dehors du terrain.