L'hebdo des bons mots

Comme chaque semaine, FIFA.com a rassemblé pour vous les meilleures déclarations entendues ces derniers jours aux quatre coins de la planète foot.

Au micro de FIFA.com"Ça n’a jamais été facile pour moi. Mon papa ne travaillait pas, ma maman non plus. J’étais le seul à pouvoir les aider. Je n’ai pas trop envie d’entrer dans les détails sinon ça me donne envie de pleurer… Mais quand je pense à tout ça, ça me motive pour travailler à fond, pour ne pas tricher, pour encore progresser. Parce que je sais comment ça se passe là-bas pour les gens qui sont vraiment dans le besoin" - Naby Keita, milieu de terrain de la Guinée et du RB Leipzig "Il est très difficile d’obtenir son sésame en Afrique. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui disent que la qualification se joue à l’extérieur. Il est important de rentrer avec des points pour se qualifier, mais il faut surtout gagner tous ses matches à domicile. Une équipe qui remporte trois matches à domicile et un à l’extérieur obtient 12 points. Elle est déjà qualifiée à 99 %" - *Henryk Kasperczak, sélectionneur de la Tunisie* En France "Je vais te les bouger comme il faut, les joueurs un peu mais surtout les dirigeants. Il faut les virer à la fin de l’année, oui ! Oui, je le ferai, oui ! Il y a une bande de clowns dans ces bureaux, ça fait peur. Je n’aime pas les incompétents, et ils sont grassement payés en plus" - *Louis Nicollin, président de Montpellier (20 Minutes)* En Angleterre"Il s’entraîne tous les jours avec nous et il s’entraîne bien. Mais je ne veux plus parler de son cas. Vous connaissez mon opinion à ce sujet" - *Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, à propos de Yaya Touré*

En Espagne "Maradona, Messi, Platini et Zico ont tous raté des penalties. Griezmann continuera à les tirer. Nous sommes très contents de son travail. Pour moi, il est l’un des meilleurs attaquants du monde" - *Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, après le penalty manqué d'Antoine Giezmann face au Bayern Munich

"J'aime son style de jeu, sa manière de disputer les matchs, même si je crois qu'il se fatigue plus que lorsqu'il était joueur. Parfois, moi aussi, j'aimerais pouvoir disputer les matchs comme lui" - Carlo Ancelotti, entraîneur du Bayern Munich, à propos de Diego Simeone

"C'est moi KB9, j'aime quand vous me détestez, cela me fait travailler encore plus dur" - Karim Benzema, attaquant du Real Madrid (Instagram)

*En Allemagne "Il est content pour moi. Il me dit que je suis chaud ! Mais qu’il faut que je continue comme ça. On espère qu’on va se retrouver en équipe nationale pour jouer ensemble. Il ne me donne pas spécialement de conseils. Il a sa carrière à gérer. On est deux joueurs différents dans deux clubs différents, il ne me casse pas la tête en me disant : "Fais ci, fais ça" - *Thorgan Hazard, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach à propos de son frère Eden (France Football) *

En Italie “Salut Francesco, je voulais avant tout te souhaiter un joyeux anniversaire et une belle journée, et te dire que je t’ai toujours admiré, encore plus depuis que je te connais. Je te souhaite le meilleur et j’espère te voir jouer encore quelques années. Je t’embrasse" - *Lionel Messi, dans un message adressé à Francesco Totti, à l'occasion des 40 ans du Romain*

Ailleurs "Pourquoi je n’étais pas sélectionné ? Franchement, c’est difficile de l’expliquer. Le plus difficile était d’expliquer à mes enfants pourquoi je n’étais plus en Seleção. Chaque fois que l’on regardait un match, ils me demandaient pourquoi je n’étais pas sur le terrain. Je ne pouvais pas répondre" - *Thiago Silva, défenseur du Brésil à propos de sa mise à l'écart post-Coupe du Monde de la FIFA 2014 (Globoesporte)*

