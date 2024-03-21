المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA

تشيد الاتحادات الأعضاء بالفرص الفريدة التي توفرها سلسلة FIFA

توفر البطولات التجريبية فرصة للتطوير الفني

تقام سلسلة FIFA في الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024

لقد احتضنت الاتحادات الأعضاء في FIFA عالميًا التحديات المثيرة التي ستجلبها سلسلة FIFA. تم تصميم البطولات، التي تضم كل منها أربعة فرق من اتحادات قارية مختلفة وتقام في دولة مضيفة واحدة، لدعم الاتحادات الأعضاء في تنظيم مباريات ودية دولية ضد خصوم من أجزاء أخرى من العالم. ومن خلال الترحيب بسلسلة FIFA، فإنهم يفتحون الباب أمام فرص التطوير التقني التي ربما لم تكن متاحة لولا هذه المبادرة. ويمتد المشروع التجريبي في الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024 وسيضم منتخبات وطنية من جميع اتحادات FIFA القارية الستة. وقد وافقت الفرق بحماس على المبادرة، التي يتطلعون إلى استخدامها كوسيلة للتحضير لمزيد من التقدم الدولي.

الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA™ 03:09

يعتقد اللاعب البرازيلي الدولي السابق أنطونيو كارلوس، الذي يتولى الآن تدريب منتخب بوليفيا، أن هذه المباريات يمكن أن تساعد في تحقيق الطموح النهائي المتمثل في تأهل الدولة الواقعة في منطقة الأنديز إلى نهائيات كأس العالم FIFA للمرة الأولى منذ عام 1994: "إن الهدف الرئيسي هو تمكين الشعب البوليفي من الحلم بكأس العالم أولاً، ثم التأهل إليه ثانياً، وهذا بالضبط ما نعمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيقه. وإذا كانت بوليفيا لم تبلغ كأس العالم منذ 30 عاماً، فإن النسخة المقبلة قد تشهد عودتها إلى الساحة العالمية". "نحن نعمل بجد ونحاول تطوير كرة القدم في بوليفيا. إذا حققنا ذلك، فسيصل اللاعبون إلى هنا وهم مستعدون جيدًا بالفعل. إنها ستة أشهر من العمل المكثف."

“أعتقد أن هذه مبادرة مهمة للغاية من FIFA للجمع بين القارات. وأضاف: "بالنسبة لنا، من المهم أن نلعب ضد منتخبات إفريقية وأوروبية وربما آسيوية في المستقبل". وأضاف: "هذا النوع من البطولات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا للمنافسة، وهي فرصة لمحاولة التحسن دائمًا". وقد ردد حارس مرمى بوليفيا غييرمو فيسكارا هذه المشاعر. وقال: "آمل ألا تكون هذه هي المرة الأولى فقط وسنستمر في تلقي الدعوات". "نأمل أن نقدم عرضًا جيدًا للجميع، سواء الموجودين في الملعب أو الذين يشاهدون من المنزل."

"كمنتخب وطني، قمنا بإعداد أنفسنا لبطولة كوبا أمريكا وبقية تصفيات كأس العالم لكرة القدم. لكننا نعتبر أيضًا أنه خلال هذه المباريات، نظرًا لأنها إحدى بطولات FIFA، علينا أن نظهر كيف نريد أن نلعب في المستقبل." كما يريد كابتن الجزائر ياسين الإبراهيمي من زملائه أن يستخدموا هذه التجربة كمنحنى للتعلم. "مواجهة خصوم من قارات أخرى يلعبون بأساليب مختلفة سيجعلنا نخرج من منطقة راحتنا، والابتعاد عما نعرفه بالفعل، وعن تلك المباريات التي نلعبها في أفريقيا. لذا أعتقد أنه شيء إيجابي حقاً سيسمح لنا بالتقدم والتحسن".

يعرف الإبراهيمي معنى تجربة متعة كأس العالم FIFA، بعد أن لعب مع الجزائر في نسخة 2014 بالبرازيل. "لقد وصلنا إلى دور الـ16 وأعتقد أن الطريقة التي فعلنا بها ذلك كانت رائعة بالنسبة لنا. أتذكر فقط كل مباراة، وكل فرصة سنحت لنا على المرمى، ولما سجلت فيها. حتى المباراة ضد روسيا عندما تأهلنا، كانت لحظة تاريخية بالنسبة لنا للوصول إلى دور الستة عشر. أو حتى المباراة الشهيرة ضد ألمانيا التي صدمت عددًا لا بأس به من الناس، على ما أعتقد." "لقد أخذناهم إلى الوقت الإضافي، وكنا قريبين جدًا من التأهل، ثم واصلوا المشوار للفوز بكأس العالم. لذلك أنا فخور للغاية. لدي الكثير من الذكريات وآمل بصدق أن تمر بلادنا بهذه المشاعر مرة أخرى."