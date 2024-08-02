اتحاد غينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.feguifoot.com
العنوان
Temenetaye,
Commune de Kaloum,
GNF 3645 CONAKRY
Guinea
طرق التواصل
الهاتف: +224/622 45 50 59
البريد الإلكتروني:contact@feguifoot.com
فاكس: +33-13/429 6092
التنظيم
الرئيس
Bouba SAMPIL
نائب الرئيس
Mamadou BARRY
الأمين العام
Ibrahima BLASCO BARRY
أمين الصندوق
أبوبكر سوماه
مدير الوسائط والاتصالات
مامادوبا كامارا
المدير الفني
Lape BANGOURA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Michel DUSSUYER
مدرب وطني لفريق السيدات
Sekou KABA
رئيس لجنة الحكام
Aboubacar BANGOURA
رئيس/مدير قسم الحكام
Mohamed SOUMAH
منسّق الحكام
Mohamed SOUMAH
منسق المباريات داخل الصالات
عثمان بيرت
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