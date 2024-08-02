FIFA.com

اتحاد غينيا لكرة القدم

اتحاد غينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.feguifoot.com

العنوان

Temenetaye,

Commune de Kaloum,

GNF 3645 CONAKRY

Guinea

طرق التواصل

الهاتف: +224/622 45 50 59

البريد الإلكتروني:contact@feguifoot.com

فاكس: +33-13/429 6092

التنظيم

الرئيس

Bouba SAMPIL

نائب الرئيس

Mamadou BARRY

الأمين العام

Ibrahima BLASCO BARRY

أمين الصندوق

أبوبكر سوماه

مدير الوسائط والاتصالات

مامادوبا كامارا

المدير الفني

Lape BANGOURA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Michel DUSSUYER

مدرب وطني لفريق السيدات

Sekou KABA

رئيس لجنة الحكام

Aboubacar BANGOURA

رئيس/مدير قسم الحكام

Mohamed SOUMAH

منسّق الحكام

Mohamed SOUMAH

منسق المباريات داخل الصالات

عثمان بيرت

تصنيف غينيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Guinean Football Federation President Bouba Sampil pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Guinean Football Federation and Minstry of Sport at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يدعم تطوير البنية التحتية وخطط المشاركة في غينيا
٢ أغسطس ٢٠٢٤
This photograph shows the Olympic Rings displayed at the construction site of the Eiffel Tower Stadium for the upcoming Paris 2024 Olympics and Paralympic Games which will host the Beach Volleyball and men's Blind Football competitions, at the Champ-De-Mars in Paris on July 10, 2024. The Champ de Mars and the Trocadero, located on either side of the Eiffel Tower, will host several events of the Paris Olympic and Paralympic Games, on July 10, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)
البطولات
الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024
١١ يوليو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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