FIFA.com

الاتحاد المصري لكرة القدم

الاتحاد المصري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.efa.com.eg

العنوان

5 Gabalaya Street,

El Gezira,

El Borg Post Office CAIRO

Egypt

طرق التواصل

الهاتف: +202/2735 1793

البريد الإلكتروني:efa@efa.eg

فاكس: +202/2736 7817

التنظيم

الرئيس

Hany ABO RIDA

نائب الرئيس

خالد الدرندلي

الأمين العام

Mostafa AZZAM

مدير الوسائط والاتصالات

أسامة إسماعيل

المدير الفني

Alaa NABIL

مدرب وطني لفريق الرجال

HOSSAM HASSAN

MOHAMED YOUSSEF

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Ahmed RAMADAN

رئيس/مدير قسم الحكام

Hossam Azab Ibraheem Mohamed Youssef HAGAG

منسّق الحكام

فريد منصور سلطان

تصنيف مصر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد المصري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المصري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: A general view inside the venue as Al Ahly FC is drawn during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - JUNE 20: (EDITORS NOTE: This photograph was taken using a drone) An aerial view of Lusail Stadium at sunrise on June 20, 2022 in Doha, Qatar. The 80,000-seat stadium, designed by Foster + Partners studio, will host the final game of the FIFA World Cup Qatar 2022 starting in November. (Photo by David Ramos/Getty Images)
تطوير المواهب
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
٢ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - MARCH 28: A general view of the outside of the Lusail National Stadium ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 on March 28, 2022 in Doha, Qatar. The stadium will host 10 games including the final. (Photo by David Ramos/Getty Images)
المنظمة
طرح تذاكر مباريات المراحل الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
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