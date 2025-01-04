الاتحاد المصري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.efa.com.eg
العنوان
5 Gabalaya Street,
El Gezira,
El Borg Post Office CAIRO
Egypt
طرق التواصل
الهاتف: +202/2735 1793
البريد الإلكتروني:efa@efa.eg
فاكس: +202/2736 7817
التنظيم
الرئيس
Hany ABO RIDA
نائب الرئيس
خالد الدرندلي
الأمين العام
Mostafa AZZAM
مدير الوسائط والاتصالات
أسامة إسماعيل
المدير الفني
Alaa NABIL
مدرب وطني لفريق الرجال
HOSSAM HASSAN
MOHAMED YOUSSEF
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Ahmed RAMADAN
رئيس/مدير قسم الحكام
Hossam Azab Ibraheem Mohamed Youssef HAGAG
منسّق الحكام
فريد منصور سلطان
أحدث المواضيع من الاتحاد المصري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال الأندية الأفريقية على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "يا له من شرف بالتواجد هنا"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤