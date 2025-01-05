اتحاد كمبوديا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميhttps://the-ffc.org
العنوان
National Football Centre,
Road Kabsrov,
Sangkat Samrongkrom,
Khan Dangkor,
2327 PPT3 PHNOM PENH
Cambodia
طرق التواصل
الهاتف: +855-17/612323
البريد الإلكتروني:info@the-ffc.com
فاكس: +855-23/223 537
التنظيم
الرئيس
سوخا إس إيه أو
نائب الرئيس
ساميث خيف
الأمين العام
ساريث كيو
أمين الصندوق
فيشيا دي واي
المدير الفني
Shigeaki ICHIKAWA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Koji GYOTOKU
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Khoun LABORAVY
Chairperson of the Referees Committee
Moeun TEM
Head/Director of the Referees Department
Testu KARAKIDA
منسق الحكّام
كيوادانا ين
منسق المباريات داخل الصالات
بن هوورن توي
أحدث المواضيع من اتحاد كمبوديا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥