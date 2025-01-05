FIFA.com

اتحاد كمبوديا لكرة القدم

اتحاد كمبوديا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

https://the-ffc.org

العنوان

National Football Centre,

Road Kabsrov,

Sangkat Samrongkrom,

Khan Dangkor,

2327 PPT3 PHNOM PENH

Cambodia

طرق التواصل

الهاتف: +855-17/612323

البريد الإلكتروني:info@the-ffc.com

فاكس: +855-23/223 537

التنظيم

الرئيس

سوخا إس إيه أو

نائب الرئيس

ساميث خيف

الأمين العام

ساريث كيو

أمين الصندوق

فيشيا دي واي

المدير الفني

Shigeaki ICHIKAWA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Koji GYOTOKU

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Khoun LABORAVY

Chairperson of the Referees Committee

Moeun TEM

Head/Director of the Referees Department

Testu KARAKIDA

منسق الحكّام

كيوادانا ين

منسق المباريات داخل الصالات

بن هوورن توي

تصنيف كمبوديا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كمبوديا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كمبوديا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Cambodia v Malaysia, National Olympic Stadium, Phnom Penh, 2024 ASEAN Championship
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥
ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 26: Yassine Benzia of Algeria celebrates with Mohamed Amoura of Algeria after scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and South Africa at Nelson Mandela Stadium on March 26, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر تخسر النهائي أمام كرواتيا
٢٦ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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