FIFA.com

اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.feguifut.org

العنوان

Avenida de Hassan II,

N° 1300,

MALABO

Equatorial Guinea

طرق التواصل

الهاتف: +240/222 574 376

البريد الإلكتروني:secretaria.gral@feguifut.org

التنظيم

الرئيس

فينانسيو ندونج

نائب الرئيس

لوكريسيو أوندو ندا

الأمين العام

خوان أنطونيو ميني

أمين الصندوق

نسي نجويما مانويل

مدير الوسائط والاتصالات

دايفد مونسونج ندرونج

المدير الفني

Nicolas COR

مدرب وطني لفريق الرجال

JUAN MICHA

كاستو نوبو

مدرب وطني لفريق السيدات

Jose EKANG

Chairperson of the Referees Committee

Carlos Emilio BAYEME ANGUESOMO

Head/Director of the Referees Department

أويسيبو إنجونو نجويما

منسق الحكّام

Agustin NDONG

منسق المباريات داخل الصالات

فرانسيسكو ندونج

تصنيف غينيا الاستوائية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
The logo of the World Soccer Association FIFA is seen on top of it's headquarter in Zurich, on October 20, 2010. AFP PHOTO / SEBASTIAN DERUNGS (Photo credit should read SEBASTIAN DERUNGS/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات بحق اتحاد غينيا الاستوائية واللاعب إميليو نسوي لوبيز
٢٤ مايو ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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