اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.feguifut.org
العنوان
Avenida de Hassan II,
N° 1300,
MALABO
Equatorial Guinea
طرق التواصل
الهاتف: +240/222 574 376
البريد الإلكتروني:secretaria.gral@feguifut.org
التنظيم
الرئيس
فينانسيو ندونج
نائب الرئيس
لوكريسيو أوندو ندا
الأمين العام
خوان أنطونيو ميني
أمين الصندوق
نسي نجويما مانويل
مدير الوسائط والاتصالات
دايفد مونسونج ندرونج
المدير الفني
Nicolas COR
مدرب وطني لفريق الرجال
JUAN MICHA
كاستو نوبو
مدرب وطني لفريق السيدات
Jose EKANG
Chairperson of the Referees Committee
Carlos Emilio BAYEME ANGUESOMO
Head/Director of the Referees Department
أويسيبو إنجونو نجويما
منسق الحكّام
Agustin NDONG
منسق المباريات داخل الصالات
فرانسيسكو ندونج
أحدث المواضيع من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
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٢٥ مارس ٢٠٢٤