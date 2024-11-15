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الاتحاد المنغولي لكرة القدم

الاتحاد المنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

the-mff.mn

العنوان

Chinggis Avenue,

P.O. Box 259,

210646 ULAANBAATAR

Mongolia

طرق التواصل

الهاتف: +976-11/345 968

البريد الإلكتروني:mongolianff@the-mff.mn

فاكس: +976-11/345 966

التنظيم

الرئيس

Bold MOLOMJAMTS

الأمين العام

Dagvadorj TOVUUKHOROL

أمين الصندوق

إنختوفشين تومينجارغال

المدير الفني

Garidmagnai BAYASGALAN

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Garidmagnai BAYASGALAN

مدرب وطني لفريق السيدات

اردينيبات سانداجدورج

رئيس لجنة الحكام

Gandugar TEGSHJARGAL

رئيس/مدير قسم الحكام

تمبينبايار دولخينسورين

منسّق الحكام

MYAGMARJARGALChimed

تصنيف منغوليا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد المنغولي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المنغولي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
PRELIMINARY JOINT QUALIFICATION 2026,MONGOLIA,AFGHANISTAN,12 - MUNKH-ORGIL ORKHON,17 - RAHMAT AKBARI,
تطوير كرة القدم
تقدم منغوليا الدولي يتواصل بدعم من FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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