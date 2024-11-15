الاتحاد المنغولي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميthe-mff.mn
العنوان
Chinggis Avenue,
P.O. Box 259,
210646 ULAANBAATAR
Mongolia
طرق التواصل
الهاتف: +976-11/345 968
البريد الإلكتروني:mongolianff@the-mff.mn
فاكس: +976-11/345 966
التنظيم
الرئيس
Bold MOLOMJAMTS
الأمين العام
Dagvadorj TOVUUKHOROL
أمين الصندوق
إنختوفشين تومينجارغال
المدير الفني
Garidmagnai BAYASGALAN
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Garidmagnai BAYASGALAN
مدرب وطني لفريق السيدات
اردينيبات سانداجدورج
رئيس لجنة الحكام
Gandugar TEGSHJARGAL
رئيس/مدير قسم الحكام
تمبينبايار دولخينسورين
منسّق الحكام
MYAGMARJARGALChimed
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