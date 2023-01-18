الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات

تم تنفيذ البرنامج بنجاح في 71 اتحاداً وطنياً من بين اتحادات FIFA الأعضاء الـ 211، مقابل 32 اتحاداً العام الماضي

أكثر من 31 مليون طفل استفادوا من البرنامج في مختلف أنحاء العالم.

بعد نجاحه الباهر هذا العام، سيتواصل برنامج كرة القدم للمدارس في نسخة جديدة خلال 2024

خلال عام 2022، انضم 32 اتحاداً وطنياً من بين اتحادات FIFA الأعضاء إلى برنامج Football for Schools، الذي يهدف إلى تعزيز ممارسة كرة القدم على صعيد الناشئين والشباب من خلال دمج أنشطة متعلقة بكرة القدم في النظام التعليمي. وفي العام التالي، انضم 103 من الاتحادات إلى هذه المبادرة، مما يعكس النجاح الباهر الذي حققه البرنامج في سنة واحدة.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة سيديبي، مديرة برنامج Football for Schools: "كان عام 2023 حافلاً بالأحداث والإنجازات لفريق البرنامج، حيث حققنا أهدافنا بالكامل من خلال إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال الذين استفادوا من البرنامج، في المدارس والمجتمعات المحلية، وهو ما أدخل البهجة أيضاً إلى قلوب آبائهم وأمهاتهم. ولذا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق برنامج كرة القدم للمدارس على التزامه الراسخ، وكذلك لجميع شركائنا وزملائنا داخل FIFA وخارجه الذين لولا مساهمتهم لما ارتسمت تلك البسمة على وجوه ملايين الأطفال".

Football for Schools تجلب القيم الإيجابية لكرة القدم إلى عملية تعليم وتنمية أطفالنا فاطمة سيديبي مديرة برنامج Football for Schools

وأضافت: "مع انضمام نحو 50% من الاتحادات الأعضاء الـ 211، حان الوقت لتعزيز المكتسبات والمضي قدماً في تتبُّع البرنامج وتقييمه وتكييفه مع احتياجات الاتحادات الأعضاء المعنية،علماً أن عام 2024 يبدو واعداً في ظل تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة".

وبانتظار ذلك، ننقلكم في جولة لاستحضار أهم أحداث السنة التي نودِّعها.

🗓️ يناير/كانون الثاني - فبراير/شباط 2023: برنامج كرة القدم للمدارس يُحلِّق في آفاق جديدة

بعد الزخم الذي حقَّقه خلال عام 2022، الذي شهد إطلاق برنامج Football for Schools بنجاح في كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة، يواصل البرنامج المضي قدماً لاكتشاف آفاق جديدة في جميع أنحاء العالم.

فبعد آسيا، حطَّ فريقنا الرحال بجزر القمر، أول دولة في المحيط الهندي تشهد تنفيذ برنامج Football for Schools، الذي كانت أمريكا الجنوبية وجهته التالية.

🌍 البلدان التي شهدت إطلاق البرنامج:كمبوديا🇰🇭، تايلاند🇹🇭، جزر القمر🇰🇲، الإكوادور🇪🇨 💡 هل تعلم؟ شارك أسطورة FIFA ويس براون (23 مباراة دولية مع إنجلترا) وكارلوس تينوريو (52 مباراة مع الإكوادور) في فعاليات البرنامج بكل من تايلاند والإكوادور. 🔢 الرقم: 1000 طفل شاركوا في أنشطة برنامج Football for Schools بمختلف أنحاء كمبوديا، وهو ما علَّقت عليه مديرة البرنامج، فاطمة سيديبي، بالقول: "إنها أكبر فعالية من بين فعاليات إطلاق البرنامج التي حضرناها حتى الآن".

إطلاق برنامج Football For Schools في كمبوديا - الجزء الأول 02:44

🗓️ مارس/آذار - أبريل/نيسان 2023: العودة إلى نقطة البداية

بالإضافة إلى آسيا وأوروبا، حطت قافلة برنامج Football for Schools بأربع دول أفريقية خلال هذه الفترة، إذ بدأ تنفيذ البرنامج في رواندا، حيث تم إطلاقه رسمياً خلال كونغرس FIFA الثامن المنعقد في كيغالي عام 2018. وبعد مرور عام، وقَّع FIFA واليونسكو مذكرة تفاهم لتعميم التجربة على جميع أنحاء العالم.

🌍 البلدان التي شهدت إطلاق البرنامج: سنغافورة🇸🇬، رواندا 🇷🇼، سيشيل🇸🇨، ناميبيا🇳🇦، غينيا🇬🇳أوزبكستان 🇺🇿 💡 هل تعلم؟ تُعتبر غينيا من الدول المتميزة أفريقياً على صعيد كرة القدم المدرسية، وهي التي فازت بالبطولة المدرسية الإفريقية للذكور التي نُظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 🔢 الرقم: 1400000- تتألف سيشيل من 115 جزيرة موزعة على مساحة قدرها 1400000 كم2، لكن اسم هذا الأرخبيل عادة ما يرتبط بالسياحة، ونادراً ما يحيل على كرة القدم. لكن رغم التحديات الجغرافية والثقافية التي تلقي بظلالها على هذا البلد، إلا أن برنامج Football for Schools عازم على بلوغ كل أرجاء سيشيل!

إطلاق مشروع كرة القدم للمدارس في رواندا 01:03

🗓️ مايو/أيار - يونيو/حزيران 2023: في مشارق الأرض ومغاربها

أطلقت ست دول في أربع قارات - أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي وآسيا - برنامج Football for Schools على أراضيها خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، علماً أن الهدف الأسمى يتمثل في إيصال البرنامج إلى جميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 والمساهمة في تثقيف وتطوير وتمكين نحو 700 مليون طفل عبر العالم.

🌍 البلدان التي شهدت إطلاق البرنامج: لاتفيا🇱🇻، تشاد🇹🇩، نيكاراغوا🇳🇮، مدغشقر 🇲🇬، ألبانيا🇦🇱، بوتان 🇧🇹

💡 هل تعلم؟ من بين المدرِّسين النيكاراغويين الـ 35 الذين شاركوا في الدورة التدريبية المقامة ضمن برنامج Football for Schools، كانت هناك أستاذة التربية البدنية نورا ميراندا، وهي لاعبة دولية سابقة.

🔢 الرقم: 38- محتوى برنامج Football for Schools متاح عبر تطبيق رقمي، ويمكن الاطلاع عليه بما لا يقل عن 38 لغة تُترجم إليها الدروس والمواد التعليمية بصورة تلقائية، علماً أن اللاتفية والألبانية تُعدَّان من بين اللغات المتوفرة في هذا التطبيق.

🗓️ يوليو/تموز - أغسطس/آب 2023: نكهة كأس العالم تلوح في الأفق

بعد ستة أشهر من حضوره المستمر في متحف قطر الأولمبي والرياضي ‏3-2-1 بالدوحة على هامش بطولة كأس العالم قطر 2022 FIFA™، أُطلق برنامج Football for Schools في أستراليا عندما شاركة هذه الدولة في استضافة كأس العالم للسيدات FIFA™، ليشد الرحال في وقت لاحق إلى أفريقيا ثم إلى منطقة البحر الكاريبي، حيث تم إطلاقه في ستة اتحادات أعضاء على الأقل.

🌍 البلدان التي شهدت إطلاق البرنامج: أستراليا🇦🇺، كينيا🇰🇪، غانا 🇬🇭، السنغال 🇸🇳، ماليزيا 🇲🇾، بربادوس 🇧🇧، أنتيغوا وبربودا 🇦🇬، غرينادا 🇬🇩، جزر تركس وكايكوس 🇹🇨، أنغيلا 🇦🇮، الجزر العذراء الأمريكية 🇻🇮

💡 هل تعلم؟ تم إطلاق النسخة الأسترالية من برنامج Football for Schools في مدينة داروين، عاصمة الإقليم الشمالي، والتي تمتد على مساحة شاسعة تزيد عن 1300000 كم2 بينما تسكنها 250000 نسمة فقط. وتتسم هذه المنطقة بمشاكل اجتماعية عويصة مثل التهميش والفقر والأمراض والعنف، وهي الآفات التي يسعى البرنامج لمكافحتها بالأسلحة المتاحة لديه.

🔢 الرقم: 90 - خلال الفعالية التي أقيمت في باربادوس، لم يسبق لـ 90% من الأطفال المشاركين أن لعبوا كرة القدم في حياتهم. وفي هذا الصدد، قال أنطونيو بوينانيو، المُشرف على برنامج Football for Schools: "إن وجود الكثير من المبتدئين جعل هذا المهرجان حدثاً فريداً من نوعه، وهو حدث ينطوي على تحد كبير لأنه يحتم علينا أن نجعل هذا اللقاء الأول ممتعاً قدر الإمكان".

🗓️ سبتمبر/أيلول - أكتوبر/تشرين الأول 2023: 100 بلد

بعد إطلاقه في كل من موزمبيق وأنغولا والسعودية، وتنظيم ندوة "بناء القدرات" في الهند بعد عام واحد من بدء تنفيذ المشروع في هذا البلد، شدَّ برنامج Football for Schools رحاله إلى بوروندي، ليرتفع بذلك عدد البلدان المستفيدة إلى 100 بلد في الإجمال.

حضر الحفل في بوروندي رئيس FIFA جياني إنفانتينو، وكذلك أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، وبيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحُكام بـFIFA، وجيلسون فرنانديز، مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء، ويوري دجوركاييف، كبير مستشاري FIFA لشؤون كرة القدم، و100 طالب بوروندي.

🌍 البلدان التي شهدت إطلاق البرنامج: موزمبيق🇲🇿، أنغولا 🇦🇴، المملكة العربية السعودية🇸🇦، بوروندي🇧🇮

💡 هل تعلم؟ تم التركيز بشكل خاص على كرة قدم السيدات خلال مراسم إطلاق برنامج Football for Schools في المملكة العربية السعودية، على غرار الندوة التي أقيمت قبل أيام قليلة في قطر ضمن فعاليات البرنامج، والتي كانت مخصَّصة حصرياً للنساء.

🔢 الرقم: 400 - طفلاً شاركوا في الفعاليات التي نُظِّمت يوم إطلاق برنامج Football for Schools بالعاصمة مابوتو، وهو رقم قياسي في تاريخ البرنامج.

إطلاق برنامج Football for Schools في بورندي Previous 01 / 06 FIFA President Visit to Burundi 02 / 06 FIFA President Visit to Burundi 03 / 06 FIFA President Visit to Burundi 04 / 06 FIFA President Visit to Burundi 05 / 06 FIFA President Visit to Burundi 06 / 06 FIFA President Visit to Burundi Next

🗓️ نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول عهد جديد

تواصلت رحلة البرنامج عبر العالم في أواخر السنة، إذ شدَّ الرحال إلى كل من أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا، ليختم جولته في هونغ كونغ، حيث ظهر في حلة جديدة سيبدو عليها خلال عام 2024 مرة أخرى، علماً أن الميزات الجديدة تشمل تعزيز إدماج أطفال المدارس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتنظيم مسابقات بين المدارس. وقد شاركت أربع وعشرون مدرسة (500 طالباً) في البطولة الافتتاحية التي أقيمت في هونغ كونغ، حيث جرت المنافسات على خمسة ملاعب، وكانت مناسبة للاحتفاء بالاحترام والتنوع والتضامن.

💡 هل تعلم؟ حضرت الأمينة العامة فاطمة سامورا الفعاليات التي أقيمت في كل من إثيوبيا والفلبين ولاوس، حيث أوضحت ضمن أحد تصريحاتها في هذا الصدد: "إن لهذه المبادرة الرائعة مكانة خاصة في قلبي، وهي التي بدأ العمل بها في جميع أنحاء العالم بالفعل، إذ تُعد جزءاً مهماً من رؤية رئيس FIFA جياني إنفانتينو لدورة 2023-2027 والمتمثلة في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق".