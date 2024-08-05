دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.mg
العنوان
29,
rue de Russie,
Isoraka,
P.O. Box 4409,
101 ANTANANARIVO
Madagascar
طرق التواصل
الهاتف: +261-20/226 8374
البريد الإلكتروني:fmf@fmf.mg
فاكس: +261-20/226 8373
التنظيم
الرئيس
Alfred RANDRIAMANAMPISOA
نائب الرئيس
Razafiarison RATSIMANOTRY
أندريانوني فيكتورين
جوناريسوا
الأمين العام
Ormyan RASOLONJATOVO
أمين الصندوق
بلانشي راساهوندراتيانا
مدير الوسائط والاتصالات
فولولونا راجيرياريسون
المدير الفني
رادو راسوانايفو
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Gilles HUGON
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Hortensia MAMIHASINA
Chairperson of the Referees Committee
Rene ANDRIATIANARIVELO
رئيسة/مديرة قسم الحكام
Nirinjanahary RAHARIJAONA
منسّقة الحكام
Nirinjanahary RAHARIJAONA
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