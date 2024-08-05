FIFA.com

دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.mg

العنوان

29,

rue de Russie,

Isoraka,

P.O. Box 4409,

101 ANTANANARIVO

Madagascar

طرق التواصل

الهاتف: +261-20/226 8374

البريد الإلكتروني:fmf@fmf.mg

فاكس: +261-20/226 8373

التنظيم

الرئيس

Alfred RANDRIAMANAMPISOA

نائب الرئيس

Razafiarison RATSIMANOTRY

أندريانوني فيكتورين

جوناريسوا

الأمين العام

Ormyan RASOLONJATOVO

أمين الصندوق

بلانشي راساهوندراتيانا

مدير الوسائط والاتصالات

فولولونا راجيرياريسون

المدير الفني

رادو راسوانايفو

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Gilles HUGON

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Hortensia MAMIHASINA

Chairperson of the Referees Committee

Rene ANDRIATIANARIVELO

رئيسة/مديرة قسم الحكام

Nirinjanahary RAHARIJAONA

منسّقة الحكام

Nirinjanahary RAHARIJAONA

تصنيف مدغشقر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

أحدث المواضيع من دوري أبطال مدغشقر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - AUGUST 05: (L-R) FIFA Secretary General Mattias Grafström, Comoros Football Federation President Said Athouman, Malagasy Football Federation President Alfred Randriamanampisoa, FIFA President Gianni Infantino, Mauritius Football Association President Samir Sobha and The Seychelles Football Federation President Elvis Chetty during a meeting between FIFA and the Football Associations of Mauritius, Comoros, Seychelles and Madagascar at FIFA's Paris office on August 05, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)
٥ أغسطس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
FRANCE, PARIS - OCTOBER 25: FIFA President Gianni Infantino and Malagasy Football Association President Alfred Randriamanampisoa pose for a portrait during a meeting at FIFA Paris Offices on October 25, 2023 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جاني إنفانتينو يعقد اجتماعاً مع رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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