اتحاد كينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballkenya.org
العنوان
Willmary Garden Estate,
P.O. Box 12705-00400 NRB,
NAIROBI
Kenya
طرق التواصل
الهاتف: +254-709/699 000
البريد الإلكتروني:info@footballkenya.org
فاكس: +254-20/600 8550
التنظيم
الرئيس
Hussein MOHAMED
نائب الرئيس
دوريس بيترا أروكو
الأمين العام بالوكالة
Patrick KORIR
أمين الصندوق
كريستين أوجودي
المسؤول الإعلامي
باري أوتينو
المدير الفني
ميشيل أمينجا
مدرب وطني لفريق السيدات
Beldin ODEMBA
رئيس لجنة الحكام
Anthony MAKAU
رئيس/مدير قسم الحكام
Sylvester KIRWA
منسّق الحكام
Sylvester KIRWA
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