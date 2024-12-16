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اتحاد كينيا لكرة القدم

اتحاد كينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballkenya.org

العنوان

Willmary Garden Estate,

P.O. Box 12705-00400 NRB,

NAIROBI

Kenya

طرق التواصل

الهاتف: +254-709/699 000

البريد الإلكتروني:info@footballkenya.org

فاكس: +254-20/600 8550

التنظيم

الرئيس

Hussein MOHAMED

نائب الرئيس

دوريس بيترا أروكو

الأمين العام بالوكالة

Patrick KORIR

أمين الصندوق

كريستين أوجودي

المسؤول الإعلامي

باري أوتينو

المدير الفني

ميشيل أمينجا

مدرب وطني لفريق السيدات

Beldin ODEMBA

رئيس لجنة الحكام

Anthony MAKAU

رئيس/مدير قسم الحكام

Sylvester KIRWA

منسّق الحكام

Sylvester KIRWA

تصنيف كينيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

RABAT, MOROCCO - DECEMBER 16: FIFA President Gianni Infantino meets with Football Kenya Federation President Hussein Mohamed ahead of the CAF Awards 2024 Ceremony & FIFA Africa Office - Host Agreement Signing Ceremony on December 16, 2024 in Rabat, Morocco. (Photo by Omar Ennasri/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA ونظيره الكيني يركزان على رسم ملامح مستقبل كرة القدم خلال محادثات بناءة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - NOVEMBER 01: Detail of the Winner's Trophy ahead of the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Final on November 01, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. The final will be played on Sunday November 3 between Korea DPR and Spain. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ تدخل حقبة جديدة وتحظى بدعم كامل من شخصيات بارزة في اللعبة
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 15: A portrait session as part of the FIFA Women's Football Experts' Workshop - Day 1 at the Home of FIFA on October 15, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
دورين نبويري تتحدث عن تشكيل إرثها وتطور كرة القدم للسيدات الكينية
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
Football Kenya Federation (FKF) launched Women Football Campaign
كرة القدم للسيدات
استثمار FIFA يجلب وجوهًا جديدة إلى الساحة العالمية
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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