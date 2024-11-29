اتحاد لاو لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.laoff.org.la
العنوان
LFF Headquarter,
Ban Houayhong,
Chanthabuly District PO BOX 1800,
P.O. Box 1800,
VIENTIANE CAPITAL
Laos
طرق التواصل
الهاتف: +856-30/526 6415
البريد الإلكتروني:contact@laoff.org.la
فاكس: +856-21/560 820
الرئيس
فيفت سيهاتشكر
نائب الرئيس
باساتكساي فيلافانديث
خامفينج فونجكانتي
كامفاي باسيوث
كانيا كيوماني
الأمين العام بالوكالة
Chanthavong SIRIMANOTHAM
أمين الصندوق
خاموان تشيندافونج
مدير الوسائط والاتصالات
أنولاك شانثافيسوك
المدير الفني
فاراداراجو سوندرامورثي
مدرب المنتخب الوطني للرجال
HA Hyeokjun
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Nayuha TOYODA
Chairperson of the Referees Committee
خامفينج فونجكانتي
Head/Director of the Referees Department
Xaypaseuth PHONGSANIT
منسق الحكّام
Xaypaseuth PHONGSANIT
منسق المباريات داخل الصالات
سيسافيوي سيساناسي
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