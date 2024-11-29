FIFA.com

اتحاد لاو لكرة القدم

اتحاد لاو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.laoff.org.la

العنوان

LFF Headquarter,

Ban Houayhong,

Chanthabuly District PO BOX 1800,

P.O. Box 1800,

VIENTIANE CAPITAL

Laos

طرق التواصل

الهاتف: +856-30/526 6415

البريد الإلكتروني:contact@laoff.org.la

فاكس: +856-21/560 820

التنظيم

الرئيس

فيفت سيهاتشكر

نائب الرئيس

باساتكساي فيلافانديث

خامفينج فونجكانتي

كامفاي باسيوث

كانيا كيوماني

الأمين العام بالوكالة

Chanthavong SIRIMANOTHAM

أمين الصندوق

خاموان تشيندافونج

مدير الوسائط والاتصالات

أنولاك شانثافيسوك

المدير الفني

فاراداراجو سوندرامورثي

مدرب المنتخب الوطني للرجال

HA Hyeokjun

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Nayuha TOYODA

Chairperson of the Referees Committee

خامفينج فونجكانتي

Head/Director of the Referees Department

Xaypaseuth PHONGSANIT

منسق الحكّام

Xaypaseuth PHONGSANIT

منسق المباريات داخل الصالات

سيسافيوي سيساناسي

تصنيف لاوس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد لاو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد لاو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 24: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime minister of Laos Sonexay Siphandone on September 26, 2024 in New York, United States. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يتعهد بدعم كرة القدم في لاوس والدول الأعضاء في آسيان
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
VIENTIANE, LAOS - FEBRUARY 24: Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre on February 24, 2024 in Vientiane, Laos. (Photo by Courtesy of LFF)
المنظمة
مجتمع كرة القدم في لاوس يستفيد من مركز تدريب بأكمله
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
VIENTIANE, LAOS - DECEMBER 12: A general view during Lao Women's League 2023. (Photo: Courtesy)
كرة القدم للسيدات
البرنامج التجريبي للدوري النسائي يهيئ لاوس للتنمية على المدى الطويل
١٨ يناير ٢٠٢٤
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