اتحاد ماليزيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fam.org.my
العنوان
Wisma FAM,
Jalan SS5A/9,
Kelana Jaya,
47301 PETALING JAYA
Malaysia
طرق التواصل
الهاتف: +60-3/7873 3100
البريد الإلكتروني:famalaysia@fam.org.my
فاكس: +60-3/7875 7984
التنظيم
الرئيس
حميدن بن محمد أمين
نائب الرئيس
داتو أب غني حسن
روزمادي بن اسماعيل
سيفاسوندرام سيثامبارام
محمد جوهري محمد أيوب
الأمين العام
نور عثمان بن الحاج الرحمن
أمين الصندوق
داتو اسماعيل كريم
مدير الوسائط والاتصالات
وان فخر بكار
المدير الفني
سكوت أو دانييل
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Peter CKLAMOVSKI
مدرب وطني لفريق السيدات
Soleen AL-ZOUBI
Chairperson of the Referees Committee
سيفاسوندرام سيثامبارام
Head/Director of the Referees Department
قاسم قادر باشا
منسق الحكّام
قاسم قادر باشا
منسق المباريات داخل الصالات
سينتيلكومار پ
أحدث المواضيع من اتحاد ماليزيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
إسدال الستار على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 بتتويج إندونيسيا وماليزيا بلقب بطولتي eFootball
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤