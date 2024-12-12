FIFA.com

اتحاد ماليزيا لكرة القدم

اتحاد ماليزيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fam.org.my

العنوان

Wisma FAM,

Jalan SS5A/9,

Kelana Jaya,

47301 PETALING JAYA

Malaysia

طرق التواصل

الهاتف: +60-3/7873 3100

البريد الإلكتروني:famalaysia@fam.org.my

فاكس: +60-3/7875 7984

التنظيم

الرئيس

حميدن بن محمد أمين

نائب الرئيس

داتو أب غني حسن

روزمادي بن اسماعيل

سيفاسوندرام سيثامبارام

محمد جوهري محمد أيوب

الأمين العام

نور عثمان بن الحاج الرحمن

أمين الصندوق

داتو اسماعيل كريم

مدير الوسائط والاتصالات

وان فخر بكار

المدير الفني

سكوت أو دانييل

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Peter CKLAMOVSKI

مدرب وطني لفريق السيدات

Soleen AL-ZOUBI

Chairperson of the Referees Committee

سيفاسوندرام سيثامبارام

Head/Director of the Referees Department

قاسم قادر باشا

منسق الحكّام

قاسم قادر باشا

منسق المباريات داخل الصالات

سينتيلكومار پ

تصنيف ماليزيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ماليزيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ماليزيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 12: Ahmad Muhaimin Bin Abd Razak (MINBAPPE) of Team Malaysia celebrates with the trophy and his medal after victory against Anass Moussa (an10_tienes) of Team Morocco in the Final match on Day 4 of the FIFAe World Cup featuring eFootball Mobile at SEF Arena on December 12, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Gonzalo Arroyo - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
إسدال الستار على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 بتتويج إندونيسيا وماليزيا بلقب بطولتي eFootball
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
Football for Schools festival, Penang, Malaysia.
المنظمة
تنمية اللعبة في ماليزيا في قلب توسعة برنامج Football for Schools
٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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