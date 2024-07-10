الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.co.mz
العنوان
Avenida Agostinho Neto N°957,
Caixa Postal 1467,
MAPUTO
Mozambique
طرق التواصل
الهاتف: +258-21/300 366
البريد الإلكتروني:fmfbol@tvcabo.co.mz
فاكس: +258-21/300 367
التنظيم
الرئيس
فيزال سيدات
نائب الرئيس
أمير عبدالغفور
جورجي بامبو
غيرفايسو دي جيسوس
مارتينهو موكوانا
الأمين العام
هيلاريو ماديرا
أمين الصندوق
سايدي موهوما
المدير الفني
أرنالدو سالفادو
مدرب وطني لفريق الرجال
شيكوينهو كوندي
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Victor MATINE
رئيس لجنة الحكام
Francisco MACHELE
Head/Director of the Referees Department
Eduardo MAHUMANE
منسق الحكّام
Eduardo MAHUMANE
منسق المباريات داخل الصالات
بيدرو روتشا
أحدث المواضيع من الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣