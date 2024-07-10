FIFA.com

الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.co.mz

العنوان

Avenida Agostinho Neto N°957,

Caixa Postal 1467,

MAPUTO

Mozambique

طرق التواصل

الهاتف: +258-21/300 366

البريد الإلكتروني:fmfbol@tvcabo.co.mz

فاكس: +258-21/300 367

التنظيم

الرئيس

فيزال سيدات

نائب الرئيس

أمير عبدالغفور

جورجي بامبو

غيرفايسو دي جيسوس

مارتينهو موكوانا

الأمين العام

هيلاريو ماديرا

أمين الصندوق

سايدي موهوما

المدير الفني

أرنالدو سالفادو

مدرب وطني لفريق الرجال

شيكوينهو كوندي

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Victor MATINE

رئيس لجنة الحكام

Francisco MACHELE

Head/Director of the Referees Department

Eduardo MAHUMANE

منسق الحكّام

Eduardo MAHUMANE

منسق المباريات داخل الصالات

بيدرو روتشا

تصنيف موزامبيق
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
Football For Schools Launch in Mozambique
المنظمة
يوم تاريخي لكرة القدم للمدارس في موزمبيق
١١ سبتمبر ٢٠٢٣
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