FIFA.com

اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.hkfa.com

العنوان

55 Fat Kwong Street,

Homantin,

Kowloon,

HONG KONG

Hong Kong

طرق التواصل

الهاتف: +852/2712 9122

البريد الإلكتروني:hkfa@hkfa.com

فاكس: +852/2760 4303

التنظيم

الرئيس

PUI Kwan Kay

نائب الرئيس

فوك كاي

الأمين العام

CHEUNG Charles

أمين الصندوق

سين يات كين

مدير الوسائط والاتصالات

تشان بين

المدير الفني

John MORLING

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Ashley WESTWOOD

مدرب وطني لفريق السيدات

ريكاردو رامبو

Chairperson of the Referees Committee

CHIU Sin Chuen Albert

رئيس/مدير قسم الحكام

CHEUNG Charles

منسّق الحكام

TAM Ping Wun

منسق المباريات داخل الصالات

تسانغ واي تشونغ

تصنيف هونغ كونغ، الصين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

أحدث المواضيع من اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino meets with Football Association of Hong Kong, China Chairman Eric Fok at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين، إيريك فوك في باريس
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
HONG KONG, CHINA - JUNE 16: VAR in operation during the Womens Football League FA Cup Final match between Chelsea FA Soccer School HK and Kitchee at Hammer Hill Road Sports Ground as part of the expansion of the VAR programme in Hong Kong, on June 16, 2024 in Hong Kong, China. (Photo Courtesy of HKFA)
تكنولوجيا كرة القدم والابتكار
توسيع نطاق برنامج VAR في هونغ كونغ ليشمل السيدات والشباب
١ يوليو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
HONG KONG, CHINA - DECEMBER 08: HCA Education Executive Committee Mr. Cheung Wai, Football for Schools Director Fatimata Sidibe, and President Chairman of HKFA Eric Fok, FIFA Development Manager East Asia CJ Chen Jun , FIFA Manager F4s Niko Nhouvannasak , Technical consultant for FIFA Alberto Giacomini , and other guests and players pose for photo at the opening ceremony of the Football for Schools at HK Jockey Club National Training Centre on December 8, 2023 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/FIFA)
المنظمة
برنامج Football for Schools يدخل حقبة جديدة في هونغ كونغ
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
TSEUNG KWAN O, HONG KONG - JUNE 11: VAR implementation by the Football Association of Hong Kong at Tseung Kwan O Sports Ground in Tseung Kwan O, Hong Kong on June 11, 2023. (Photo courtesy of Football Association of Hong Kong)
المنظمة
اعتماد تقنية VAR في دوري هونغ كونغ الممتاز بتمويل من FIFA Forward
١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
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