اتحاد هونج كونج لكرة القدم، الصين
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.hkfa.com
العنوان
55 Fat Kwong Street,
Homantin,
Kowloon,
HONG KONG
Hong Kong
طرق التواصل
الهاتف: +852/2712 9122
البريد الإلكتروني:hkfa@hkfa.com
فاكس: +852/2760 4303
التنظيم
الرئيس
PUI Kwan Kay
نائب الرئيس
فوك كاي
الأمين العام
CHEUNG Charles
أمين الصندوق
سين يات كين
مدير الوسائط والاتصالات
تشان بين
المدير الفني
John MORLING
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Ashley WESTWOOD
مدرب وطني لفريق السيدات
ريكاردو رامبو
Chairperson of the Referees Committee
CHIU Sin Chuen Albert
رئيس/مدير قسم الحكام
CHEUNG Charles
منسّق الحكام
TAM Ping Wun
منسق المباريات داخل الصالات
تسانغ واي تشونغ
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