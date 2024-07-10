اتحاد ناميبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nfa.org.na
العنوان
Richard Kamuhuka Str.,
Soccer House,
Katutura,
P.O. Box 1345,
9000 WINDHOEK
Namibia
طرق التواصل
الهاتف: +264-61/265 691
البريد الإلكتروني:info@nfa.org.na
فاكس: +264-61/265 693
التنظيم
الرئيس
Robert SHIMOOSHILI
الأمين العام
Charles SIYAUYA
أمين الصندوق
Simeon ALFRED
مدير الوسائط والاتصالات
Cassius MOETIE
المدير الفني
جاكلين شيبانجا
مدرب وطني لفريق الرجال
كولين بنجامين
مدرب وطني لفريق السيدات
Woody JACOBS
Chairperson of the Referees Committee
Erastus SHILUNGA
رئيس/مدير قسم الحكام
Johannes HENDRICKS
منسّقة الحكام
Letichia MANGA
منسق المباريات داخل الصالات
تيتوس كونامويني
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