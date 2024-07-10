FIFA.com

اتحاد ناميبيا لكرة القدم

اتحاد ناميبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nfa.org.na

العنوان

Richard Kamuhuka Str.,

Soccer House,

Katutura,

P.O. Box 1345,

9000 WINDHOEK

Namibia

طرق التواصل

الهاتف: +264-61/265 691

البريد الإلكتروني:info@nfa.org.na

فاكس: +264-61/265 693

التنظيم

الرئيس

Robert SHIMOOSHILI

الأمين العام

Charles SIYAUYA

أمين الصندوق

Simeon ALFRED

مدير الوسائط والاتصالات

Cassius MOETIE

المدير الفني

جاكلين شيبانجا

مدرب وطني لفريق الرجال

كولين بنجامين

مدرب وطني لفريق السيدات

Woody JACOBS

Chairperson of the Referees Committee

Erastus SHILUNGA

رئيس/مدير قسم الحكام

Johannes HENDRICKS

منسّقة الحكام

Letichia MANGA

منسق المباريات داخل الصالات

تيتوس كونامويني

تصنيف ناميبيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ناميبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ناميبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
Liberia - Ranking Top picture
تصنيف الرجال
لا تغيير في الصدارة، وتقدّم كبير لليبيريا
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - JANUARY 13: FIFA President Gianni Infantino meets with Namibian Football Association President Robert Shimooshili during a visit to Ivory Coast for AFCON 2023 on January 13, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
الرئيس
رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم يحدد إستراتيجية الاتحاد في لقاء مع رئيس FIFA
١٤ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
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