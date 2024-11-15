اتحاد غانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ghanafa.org
العنوان
General Secretariat,
South East Ridge,
P.O. Box AN 19338,
ACCRA
Ghana
طرق التواصل
الهاتف: +233/302 660 380
البريد الإلكتروني:info@ghanafa.org
فاكس: +233/302 668 590
التنظيم
الرئيس
كورت أوكراكو
نائب الرئيس
مارك أدو
الأمين العام
بروسبر أدو
مدير الوسائط والاتصالات
هنري أسانتي
المدير الفني
Joseph MINTAH
مدرب وطني لفريق الرجال
أوتو أدو
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Kim BJORKEGREN
Chairperson of the Referees Committee
Christine ZIGA
Head/Director of the Referees Department
أليكس كوتي
منسق الحكّام
أليكس كوتي
أحدث المواضيع من اتحاد غانا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA الموسعة تفتح فرصًا ترحيبية للمدربين
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
من مهمّشات إلى بطلات: لاعبات كرة القدم الغانية يشهدن تحولاً جذرياً في مكانتهن
٧ سبتمبر ٢٠٢٤
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤