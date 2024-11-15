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اتحاد غانا لكرة القدم

اتحاد غانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ghanafa.org

العنوان

General Secretariat,

South East Ridge,

P.O. Box AN 19338,

ACCRA

Ghana

طرق التواصل

الهاتف: +233/302 660 380

البريد الإلكتروني:info@ghanafa.org

فاكس: +233/302 668 590

التنظيم

الرئيس

كورت أوكراكو

نائب الرئيس

مارك أدو

الأمين العام

بروسبر أدو

مدير الوسائط والاتصالات

هنري أسانتي

المدير الفني

Joseph MINTAH

مدرب وطني لفريق الرجال

أوتو أدو

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Kim BJORKEGREN

Chairperson of the Referees Committee

Christine ZIGA

Head/Director of the Referees Department

أليكس كوتي

منسق الحكّام

أليكس كوتي

تصنيف غانا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غانا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غانا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 06: Rosana, Head Coach of Brazil, lines up for the national anthem prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Canada and Brazil at Estadio El Campin on September 06, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA الموسعة تفتح فرصًا ترحيبية للمدربين
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 05: Yussif Basigi, Head Coach of Ghana, lines up for the national anthem prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 match between Japan and Ghana at Estadio Metropolitano de Techo on September 05, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
من مهمّشات إلى بطلات: لاعبات كرة القدم الغانية يشهدن تحولاً جذرياً في مكانتهن
٧ سبتمبر ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
Football for Schools in Kenya | Photo: Football Kenya Federation
المنظمة
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يوليو/تموز 2024)
٨ أغسطس ٢٠٢٤
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