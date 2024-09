Le dernier épisode de Living Football est consacré au partenariat entre la FIFA et l’Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime (UNODC), qui fête ses deux ans en ce mois de septembre. En mars 2021, la FIFA a lancé son Programme Mondial d’Intégrité, qui met à disposition de ses 211 associations membres les connaissances et les moyens nécessaires pour lutter contre la manipulation de matches et s’en prémunir. La formation et le développement de compétences au sein des 211 associations membres occupent une place centrale dans ce programme, qui prévoit également la formation continue de responsables intégrités dans le monde du football. Depuis son lancement, quelque 400 représentants d’administrations et de fédérations de football ont pu participer à 29 séminaires autour de différents thèmes, comme la mise en place d’initiatives d’intégrité et de systèmes de signalement, la protection des compétitions, la coopération entre les différents groupes d’intérêts et les enquêtes.