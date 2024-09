Living Football Episode 14

Le nouveau numéro de Living Football, le magazine de la FIFA consacré au football, met à l’honneur Yakubu Ayegbeni. L’ancien international nigérian revient sur son enfance à jouer pieds nus au Bénin, avant de partir à la conquête du championnat d’Israël puis de la Premier League anglaise. Au cours de sa longue carrière, il a disputé quatre Coupes d’Afrique des Nations de la CAF. Son meilleur souvenir reste la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™. Dans ce nouvel opus de Living Football, Kenny Jean-Marie, le directeur de la division Associations Membres de la FIFA, explique comment la FIFA s’y prend pour que les fonds soient répartis équitablement et efficacement entre tous les niveaux de la pyramide du football. Enfin, FIFA TV s’est rendu à Andorre pour constater que le plan d’aide Covid-19 a permis à la Fédération andorrane de football, comme beaucoup d’autres, de soutenir ses équipes masculines et féminines de futsal pendant la pandémie. Nous verrons par ailleurs que la prochaine génération de joueurs et joueuses récolte déjà les bénéfices de cette aide.