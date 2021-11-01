مجلة Living Football – الحلقة 14

في الحلقة 14 من هذه السلسلة، نستمع إلى المهاجم النيجيري الأسطوري ياكوبو أيغبيني الذي يتذكر رحلة انتقاله من الحواري الخلفية لمدينة بنين إلى كأس العالم FIFA. ويشارك في الحلقة كذلك كيني جان ماري، مدير إدارة الاتحادات الوطنية في FIFA، ليطلعنا على آخر المستجدات حول الآلية التي تضمن من خلالها FIFA توزيع الأموال بشكل عادل وفعال عبر هرم كرة القدم العالمي بأكمله. وفي نهاية الحلقة، نسافر إلى أندورا لمعرفة كيف ساعد FIFA من خلال خطة إغاثة أزمة كوفيد-19 الاتحاد الأندوري لكرة القدم، مثله مثل اتحادات أخرى كثيرة، في الحفاظ على فرق النساء وفرق كرة الصالات طوال فترة الجائحة، ومعرفة كيفية استفادة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم من ذلك الدعم.