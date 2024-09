Living Football Episode 12

Dans ce douzième numéro, nous nous entretiendrons avec Joyce Cook, directrice de la division Responsabilité sociale et Éducation de la FIFA, à propos de #ReachOut, une campagne qui souhaite sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale, encourager chacun à rechercher l’aide dont il a besoin et à promouvoir des actions au quotidien pour une meilleure santé mentale. Fara Williams, l’internationale anglaise la plus capée de tous les temps, nous fera partager ses problèmes physiques et mentaux, tandis que Marvin Sordell, ancien attaquant des Bolton Wanderers et de l’équipe de Grande-Bretagne, nous rappellera à quel point il est important de parler lorsqu’on souffre de dépression.