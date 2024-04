Qu’est-ce que le programme FIFA Connect ?

Le programme FIFA Connect permet aux associations membres d’enregistrer leurs parties prenantes de manière systématique et de suivre le parcours des joueurs, entraîneurs et arbitres, où qu’ils soient dans le monde. Il attribue notamment un identifiant FIFA unique à chaque individu occupant une fonction dans une organisation footballistique. Ce numéro de passeport numérique donne accès à des informations sur l’historique de chaque partie prenante.

Le saviez-vous ?

Si une association membre dispose déjà d’un système d’enregistrement électronique, elle peut se connecter à l’écosystème de FIFA Connect via son service FIFA Connect ID. À défaut, la FIFA met à disposition le système d’enregistrement Connect Platform ainsi que le système de gestion des compétitions Connect CMS, qui permettent l’enregistrement des parties prenantes du football et la gestion numérique des compétitions.

Quels sont les avantages du programme ?

Le programme vise à atteindre les objectifs suivants :

· Un identifiant unique, valable dans le monde entier, pour toutes les parties prenantes du football.

· Transparence et efficacité administrative grâce à l’enregistrement systématique de tous les joueurs et acteurs du football ainsi que grâce à la gestion numérique des compétitions.

· Soutien au développement des associations membres via l’élaboration d’un plan stratégique pour les questions informatiques et l’enregistrement, en accord avec les connaissances actuelles en matière de technologie.

· Standardisation des données et procédures dans le cadre d’un écosystème unique du football contenant toutes les données et permettant une intégration et un partage plus faciles des données issues de différentes sources.

· Avantages commerciaux liés à l’utilisation des données recueillies pour traiter avec les sponsors et les supporters.

Quels sont les services offerts par Connect ?

Normes Connect pour les processus et données

La pierre angulaire de l’échange international de données

Objectif : Les processus FIFA Connect facilitent la mise en place des meilleurs pratiques possibles en matière d’enregistrement, tandis que le FIFA Connect Data Standard définit une "langue" commune pour toutes les données de football, favorisant ainsi un partage des données clés telles que les informations sur les joueurs, les clubs et les résultats des matches.

Avantage : Un système de gestion du football intégré et standardisé qui inclut l’ensemble des parties prenantes du football du monde.

FIFA Connect Platform

Enregistrez vos parties prenantes

Objectif : Un application basée sur le Web qui permet aux associations membres d’enregistrer leurs joueurs, entraîneurs, arbitres et officiels – partout et à tout moment.

Avantage : Une plateforme multilingue accessible sur plusieurs appareils, permettant d’initier aisément le processus d’enregistrement et personnalisable en fonction des exigences de chaque association membre. Chaque partie prenante enregistrée reçoit automatiquement un identifiant FIFA qui peut ensuite être associée à des équipes, des compétitions et des matches dans le système de gestion des compétitions Connect CMS.

FIFA Connect CMS

Gérez vos compétitions de manière numérique

Objectif : Planification de compétitions, sélection des sites et des arbitres, saisie des résultats et affichage des classements pour les supporters – le tout sous forme numérique, de la base au haut niveau.

Avantage : Le système de gestion des compétitions de Connect, qui peut être intégré au système d’enregistrement Connect Platform, répond aux besoins des associations membres et fonctionne de manière entièrement électronique. Il gère toutes les compétitions, de la planification à la tenue du match, recueillant les données du match ainsi que le rapport de l’arbitre et affichant automatiquement les classements actualisés et d’autres statistiques.

FIFA Connect ID

Identification unique des acteurs du football partout dans le monde

Objectif : Création d’une identité footballistique unique à l’échelle mondiale pour toutes les parties prenantes du football, notamment les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, les officiels, les organisations et les stades/sites.

Avantage : Ce passeport électronique permet d’accéder à des données certifiées sur tous les enregistrements de joueurs ainsi que de mesurer et améliorer la qualité des données figurant dans les bases de données sécurisées des associations membres. L’identifiant permet d’échanger et d’intégrer des informations sur les parties prenantes ainsi que de produire des statistiques sur la participation au football par fonction, discipline, groupe d’âge et sexe.

Pourquoi est-ce important ?

Le programme FIFA Connect aide chaque association membre à atteindre trois grands objectifs :

· Bâtir des fondations solides : garantir le respect des obligations réglementaires, l’analyse des informations recueillies et l’obtention des principales statistiques sur les parties prenantes et les compétitions

· Accroître la participation : enregistrement systématique des jeunes filles et des femmes participant au football – organisé et non organisé – grâce à un système d’enregistrement moderne et numérique.

· Améliorer la valeur commerciale : connexion et interaction avec les membres enregistrés pour obtenir un panorama complet des parties impliquées.