Le département de la Chambre de compensation gère la Chambre de compensation de la FIFA. La création de la Chambre de compensation de la FIFA (FIFA Clearing House – FCH) s’inscrit dans la démarche entreprise par la FIFA en vue de moderniser le système des transferts dans le football. L’idée de créer une chambre de compensation émane de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA et a été validée par le Conseil de la FIFA en octobre 2018 dans le cadre de son premier train de réformes du système des transferts. Des déséquilibres importants persistent dans le monde du football, et la rétribution versée aux clubs formateurs demeure insuffisante. Pour y remédier, la Chambre de compensation de la FIFA permettra de garantir que les indemnités de formation et contributions de solidarité soient dûment versées aux clubs formateurs. Grâce à ce système, le montant distribué chaque année aux clubs formateurs devrait augmenter de manière significative. Les principaux objectifs de la Chambre de compensation sont les suivants :