Pour avoir une idée de la rétribution de la formation qui vous est due ou dont vous êtes redevable, veuillez remplir les champs ci-dessous afin d’obtenir une estimation. Veuillez noter que ce calcul n’a qu’une valeur d’estimation et qu’il ne reflète pas nécessairement la totalité des montants dus. Il n’a aucune valeur juridique et ne peut servir de justification en cas de litige relatif à la rétribution de la formation. Ce module est un outil pratique, intuitif et convivial conçu pour faciliter le calcul de la rétribution de la formation. D’après le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, la rétribution de la formation englobe les deux mécanismes grâce auxquels les clubs formateurs sont rétribués de leur rôle dans la formation et l’éducation de jeunes joueurs, à savoir l’indemnité de formation (cf. article 20 et annexe 4 du RSTJ) et la contribution de solidarité (cf. article 21 et annexe 5 du RSTJ). Veuillez noter que le module de calcul de la rétribution de la formation ainsi que l’ensemble des renseignements, textes et résultats saisis ou obtenus lors de son utilisation sont la propriété exclusive de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le module de calcul n’a qu’une visée informative, et les informations obtenues en l’utilisant ne peuvent pas et ne doivent pas servir de base dans le cadre d’une prestation de conseil juridique ou financier. Les résultats peuvent varier en fonction de l’exactitude et de l’exhaustivité des données saisies au départ.