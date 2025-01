L’EPP permet de suivre l’historique d’enregistrement d’un joueur à partir de ses 12 ans. Dans un premier temps, un EPP provisoire est généré dans TMS. Ensuite, à l’issue d’une procédure d’examen menée conjointement avec les clubs et associations membres concernés, la FIFA établit une version finale visant à garantir la transparence et l’exactitude des informations, tout en facilitant le calcul de la rétribution de la formation. Une fois l’EPP final établi, une déclaration d’affectation est générée, indiquant le montant exact que le nouveau club doit à chaque club formateur. Les différentes étapes de la procédure, au regard des droits et obligations précisés dans le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, sont détaillées dans le tableau ci-dessous.