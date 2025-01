Pour identifier les leviers donnant droit à une rétribution de la formation, l’administration de la FIFA s’appuie sur les informations renseignées par les associations membres et leurs clubs affiliés lors des transferts internationaux et nationaux (le cas échéant) et des premiers enregistrements en tant que professionnel. À cette fin, l’utilisation et l’intégration des systèmes électroniques nationaux s’avère donc essentielle. Conformément au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) et tel que présenté dans les circulaires n°1654 (26 novembre 2018) et n°1679 (1er juillet 2019), les associations membres doivent avoir mis en place un système d’enregistrement électronique des joueurs et joueuses ainsi qu’un système national de régulation des transferts nationaux. Ces systèmes doivent également être intégrés à TMS, au service d’identifiant Connect de la FIFA et à l’interface Connect de la FIFA. Ces dispositions obligatoires sont en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Pour aider la FIFA à récolter les informations nécessaires afin d’identifier les événements pouvant donner lieu à une rétribution de la formation, chaque association membre doit :