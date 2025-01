La FCH centralisera la gestion des paiements relatifs à la rétribution de la formation, et se chargera d’effectuer toutes les vérifications de conformité nécessaires à l’endroit des parties concernées. En septembre 2022, la Chambre de compensation s’est vu reconnaître le statut d’établissement de paiement par les autorités françaises (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR). L’homologation par l’ACPR permet à la Chambre de compensation de collecter et effectuer des paiements au nom des clubs en vertu du cadre législatif européen en matière de finances, qui est l’un des plus solides au monde.