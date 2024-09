La recherche, la formation et la sensibilisation sont des facteurs essentiels de prévention des blessures, un aspect que nous considérons comme prioritaire. Tous les ans, en lien avec les associations membres, nous organisons une série de formations et de séminaires médicaux pendant les compétitions, notamment en médecine d’urgence. Nous mettons également en place un certain nombre de projets et campagnes, notamment le Diplôme de la FIFA en médecine du football, qui visent à promouvoir la formation dans ce domaine. La formation, la recherche et les campagnes de sensibilisation constituent, à notre sens, le meilleur moyen de renforcer la prévention des blessures et de partager nos connaissances en matière de médecine du football.