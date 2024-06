Un système en ligne qui rend les transferts internationaux de joueurs entre clubs plus rapides, plus fluides et plus transparents. Au sein de la Division Juridique et Conformité de la FIFA, le Département de l'Application de la Réglementation est en charge de la gestion et de l'administration du Transfer Matching System (TMS). Le Département de l'Application de la Réglementation a un objectif en tête : améliorer le marché des transferts du football. Le département contribue au développement et à l'amélioration du marché des transferts de football en simplifiant et en standardisant les processus de transfert. S'appuyant sur la connaissance de la FIFA des transferts, des règlements et de la technologie, le département s'engage à développer des produits et services de haute qualité conçus pour répondre aux besoins des parties prenantes et des clients.