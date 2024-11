Living Football - Congrès de la FIFA, Tirage au Sort final, et héritage de la Coupe du Monde

Le dernier épisode de Living Football est consacré à la semaine particulière qui s’est déroulée à Doha, théâtre d’événements majeurs, au premier rang desquels le 72e Congrès de la FIFA et le Tirage au sort officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Parmi les thèmes liés à Qatar 2022™, Living Football pose sa loupe sur les avancées réalisées dans le domaine des droits de l’homme et du travail, en soulignant le travail conjoint du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, des autorités du Qatar et des organisations de défense des droits de l’homme et des travailleurs. Cet épisode de Living Football contient également un entretien exclusif avec Fatma Al Nuaimi, Directrice de la Communication du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, et rouage essentiel de l’organisation de la première Coupe du Monde de la FIFA sur le sol arabe. L’épisode de Living Football évoque aussi le protocole d’accord que la Fondation FIFA a signé, par le biais de son programme Football for Schools, avec Generation Amazing et la Qatar Foundation, qui porte sur des initiatives footballistiques destinées à autonomiser la jeunesse et la population du Qatar au-delà de la Coupe du Monde.