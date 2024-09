Qu'est-ce que le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux ? Le service de modération sur les réseaux sociaux vise à protéger les joueurs, les joueuses, les équipes, les officiels et les supporters face aux violences verbales en ligne en nettoyant leurs fils d’actualité et en leur permettant de pleinement profiter de la compétition de la FIFA à laquelle ils ou elles participent. Il prémunit également les abonnés de ces comptes contre les risques d’exposition à des publications insultantes, discriminatoires ou menaçantes et empêche ainsi la normalisation de ces comportements.