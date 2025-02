La compétition a généré plusieurs moments de tension. Le plus important d’entre eux, en termes de violences verbales, est survenu pendant le quart de finale entre l’Angleterre et la France. La finale constitue le deuxième événement le plus générateur de violences verbales. Durant la phase de groupes, le pic le plus important a été observé durant le match entre l’Allemagne et le Japon.

Chronologie

Match Volume Date Qatar - Équateur 6 262 20 novembre 2022 Mexique - Pologne 6 861 22 novembre 2022 Allemagne - Japon 8 785 23 novembre 2022 Portugal - Uruguay 4 807 28 novembre 2022 Arabie Saoudite - Mexique 8 292 30 novembre 2022 Costa Rica - Allemagne 8 652 1er décembre 2022 Ghana - Uruguay 7 177 2 décembre 2022 Maroc - Espagne 4 206 6 décembre 2022 Maroc - Portugal 10 757 10 décembre 2022 Angleterre - France 12 823 10 décembre 2022 après Angleterre - France 7 895 11 décembre 2022 Demi-finale 1 7 215 13 décembre 2022 Demi-finale 2 6 878 14 décembre 2022 Finale 11 709 18 décembre 2022

Le jour de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et lors des 24 heures précédentes, le Service de Modération de la FIFA sur les Réseaux Sociaux a parcouru et analysé plus de 1,6 million de messages et commentaires.45 000 d’entre eux ont été relus par des humains et 1 239 ont fait l’objet d’un signalement auprès des plateformes en vue d’une sanction.

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ se distingue de celles de l’UEFA EURO 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2021 par la variété des violences verbales constatées. Ces deux compétitions ont essentiellement fait l’objet d’injures à caractère raciste ou homophobe, lesquelles représentaient 78% de l’ensemble des contenus relevant de la violence verbale.

Comparatif des catégories de violences verbales

CAN 2022 et EURO 2020 % Finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ % Homophobie 40% Violences génériques 24% Racisme 38% Insultes à caractère sexuel 18% Islamophobie 6% Racisme 18% Vandalisme 6% Sexisme 13% Autres 4% Homophobie 9% Xénophobie 3% Famille 8% Violence 4% Vandalisme 2% Transphobie 1% Xénophobie 1% Messages subliminaux 1% Discrimination à l’égard des gens du voyage 1%