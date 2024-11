Un Living Football au parfum de Coupe du Monde

Dans le dernier épisode de Living Football, à six mois du coup d'envoi de Qatar 2022, un vent de Coupe du Monde souffle, avec l'ancien champion du monde 1998, Youri Djorkaeff, et 2006, Fabio Cannavaro, en vedettes. Ambassadeur inspirant de Qatar 2022, Ghanim Al Muftah est également à l'affiche, ainsi qu'une légende du football costaricien, Paulo Wanchope, qui a participé à la Coupe du Monde 2002, et qui est aujourd'hui ambassadeur du tournoi mondial féminin U-20, qui se tiendra dans son pays natal en août. Nous terminons en Mongolie, où Youri Djorkaeff fait une visite spéciale avec son père Jean, en compagnie d'un autre duo père-fils de légende du football mondial pour le coup d'envoi du programme Football For Schools.