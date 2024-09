Living Football

Dans cet épisode, nous nous entretenons avec Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial, à propos du lancement du Programme de développement des talents, qui propose une aide sur mesure aux associations membres pour exploiter pleinement leur potentiel. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la réduction des disparités entre les différentes régions du monde. Nous nous rendons également à Teresopolis, où s'est déroulé le Programme de perfectionnement des formateurs d'entraîneurs FIFA-CBF, projet en phase avec la Vision 2020-2023 de la FIFA, auquel 21 personnes ont participé - dont l'ancien sélectionneur de la Seleção Carlos Alberto Parreira. Enfin, nous revenons sur la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2021, au cours de laquelle ont notamment été distingués Robert Lewandowski et Alexia Putellas.