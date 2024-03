Réglementation du Football

La subdivision est divisée en quatre départements, chacun ayant des responsabilités différentes. Le département du "Statut du Joueur" est principalement responsable de la gestion des procédures relatives aux litiges entre les parties prenantes du football et des demandes réglementaires (par exemple, le transfert international d'un mineur ou le changement de nationalité sportive) décidées par le Tribunal du Football. Le département "Application de la Réglementation" enquête et gère la conformité des règlements sportifs relatifs par rapport au système des transferts. Le département de la Chambre de compensation supervise et gère la mise en œuvre du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA afin de garantir la solidarité entre les clubs et de promouvoir la transparence financière et l'intégrité dans le football. Le département est en outre en charge de l’identification des leviers déclenchant une rétribution de la formation, par l'intégration des systèmes des associations membres, de la révision de la procédure d’examen du passeport électronique de joueur (EPP), et du traitement des paiements via la FIFA Clearing House (FCH), qui dispose d’un agrément des autorités financières françaises. Le département "Agents" traite les litiges relatifs aux agents de football de la FIFA qui sont résolus par la chambre des agents du tribunal de football de la FIFA. Le département des agents est également responsable de la procédure de licence pour devenir et rester un agent de football de la FIFA.