Secrétaire Général

Mattias Grafström parle couramment suédois, néerlandais, français, anglais, allemand et espagnol. Il a poursuivi sa carrière à l’UEFA, travaillant sur plusieurs grandes compétitions européennes jusqu’en 2004. Parallèlement, il a obtenu deux Masters : l’un consacré aux systèmes d’information et de communication, à l’université de Genève, et l’autre à l’administration et à la technologie du sport à l’AISTS de Lausanne.