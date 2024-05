La transparence est un élément clé de l'engagement de la FIFA pour la bonne gouvernance. La FIFA publie chaque année son rapport financier en toute transparence et conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS). Le rapport doit être audité par son commissaire aux comptes et approuvé par la Commission des Finances de la FIFA, le Conseil de la FIFA et, enfin, par le Congrès de la FIFA.

La FIFA fonctionne selon un cycle de quatre ans, avec la Coupe du Monde de la FIFA™ pour couronner la quatrième année en tant que principale source de revenus de l'organisation. Les revenus de la FIFA proviennent de la vente de la diffusion télévisée, du marketing et des droits de licence et d'hospitalité et de la vente de billets. Pour la période financière 2019-2022, les revenus de la FIFA ont atteint un nouveau record de 7 568 millions USD.

Ces rentrées financières fournissent au football mondial une base solide à partir de laquelle prospérer. Sous la nouvelle direction du Président de la FIFA, Gianni Infantino, les investissements de la FIFA dans le développement du football ont atteint un niveau sans précédent sur la période 2016-2022. Grâce à l'augmentation des investissements, la FIFA a lancé avec succès le Programme Forward de la FIFA 1.0 et 2.0, le Programme Football for Schools, le Programme de développement du football féminin de la FIFA, le Plan d'aide COVID-19 de la FIFA, le Programme de développement des talents et d'autres programmes de développement du football, ainsi que la Fondation FIFA.