Lancé en 2021, le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs s’est imposé comme une prestigieuse plateforme de partage de connaissances et de réseautage pour les dirigeants de clubs du monde entier. Ce programme, qui en est actuellement à sa troisième édition, fournit aux dirigeants de clubs ambitieux et talentueux les dernières connaissances pratiques ainsi que des informations uniques sur le monde du football afin de les aider à mieux gérer leur club. S’appuyant sur des voix influentes à l’échelle internationale pour favoriser l’analyse et le partage d’expériences, ce programme unique et exclusif est axé sur les dernières tendances en matière d’opérations, de gestion des stades, de finances, de marketing, de communication, de stratégie sportive, de centres de formation, de gouvernance, de questions juridiques, de leadership et de négociation. Il donne accès au réseau inégalé de professionnels du football et d’universitaires réunis par la FIFA. Les clubs participants intègrent le réseau de gestion des clubs de la FIFA dont le but est d’établir ou de consolider des liens entre les clubs et de favoriser l’échange de pratiques exemplaires. Cette formation sur 18 mois combine des sessions en ligne et en présentiel ainsi que des visites de clubs afin de garantir l’accessibilité optimale à tous les participants. Organisées dans divers endroits du monde, les sessions en présentiel offrent une expérience éducative riche grâce aux interventions d’invités prestigieux, à des visites dans des clubs locaux et à d’autres activités de réseautage.