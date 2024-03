Dans le cadre de son engagement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, la FIFA publie chaque année un rapport financier consolidé en plus de respecter strictement les normes internationales d’information financière (IFRS) pour la préparation de ses états financiers annuels. La FIFA, qui se trouve toujours dans une situation financière saine et durable, continue de montrer l’exemple dans le secteur sportif en termes de présentation transparente, efficace et exhaustive de ses comptes.