Sir Bobby Charlton 1937-2023

Considéré comme l’un des plus grands footballeurs anglais de tous les temps, l’ancien champion du monde Bobby Charlton s’est éteint cette année, à l’âge de 86 ans.

Il prend rapidement l’habitude de collectionner les titres, remportant toutes les grandes compétitions nationales et internationales (FA Cup, championnat d’Angleterre et Coupe d’Europe) sous les couleurs de Manchester United. En parallèle, il s’illustre à 106 reprises en équipe nationale, signant au passage 49 réalisations.

Ce jour-là, huit de ses coéquipiers, trois membres de l’encadrement technique et douze autres passagers trouvent la mort lorsque l’avion qui ramène les joueurs d’un déplacement à Belgrade s’écrase sur la piste verglacée de l’aéroport de Munich. Toujours attaché à son siège, Charlton est littéralement éjecté de la carcasse de l’avion, en proie aux flammes. Il est alors âgé de 20 ans et, comme on l’imagine, ce drame ne cessera de le hanter tout au long de son existence.