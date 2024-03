Faits marquants

Organisée conjointement par l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande en juillet et août 2023, la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a été marquée par plusieurs nouveautés : un nombre d’équipes participantes inédit, des ventes de billets records, deux milliards de téléspectateurs dans le monde entier, des formules de partenariat qui ont toutes trouvé preneurs et un spectacle omniprésent, sur le terrain comme en dehors. Pendant un mois, le football féminin a consolidé son héritage en faisant rêver toute une génération.