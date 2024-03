Le budget alloué aux compétitions de jeunes de la FIFA comprend la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, qui présentent un plateau élargi et passent d’une fréquence biennale à une fréquence annuelle à partir de 2025, ainsi que la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™, disputée tous les deux ans et dont le format a, lui aussi, été élargi. Ces compétitions permettront de donner aux joueuses et aux joueurs la possibilité de s’étalonner sur la scène internationale dans un cadre prestigieux. Le poste des autres compétitions et événements comprend le budget prévu pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ et la première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™. Il couvre également la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™, les tournois FIFAe et la toute nouvelle Coupe intercontinentale de la FIFA™.