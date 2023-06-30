كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

وقع الاختيار على المواضيع ذات الصلة بعد التشاور مع المنتخبات الـ 32 المشارِكة واللاعبات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بهذه الحملة

ستشمل القضايا المروَّج لها المساواة بين الجنسين والإدماج والسلام

ستحظى نسخة أستراليا ونيوزيلندا 2023 بمتابعة جماهيرية تُقدَّر بأكثر من ملياري شخص في مختلف أرجاء المعمورة، مما سيوفر منصة مثالية لإبراز قوة Football Unites the World

سيستغل FIFA بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا الاجتماعية، وذلك بالشراكة مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، حيث وقع الاختيار على المواضيع ذات الصلة بعد مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك اللاعبات والاتحادات الأعضاء الـ 32 التي تشارك منتخباتها الوطنية في البطولة.

ففي إطار حملة "Football Unites the World " سيتم إطلاق ثماني رسائل توعوية خلال البطولة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب:

معاً من أجل الإدماج - بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

معاً من أجل الشعوب الأصلية - بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

معاً من أجل المساواة بين الجنسين - بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

معاً من أجل السلام - بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

معاً من أجل التعليم للجميع - بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

معاً من أجل القضاء على الجوع - بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة

معاً من أجل إنهاء العنف ضد المرأة - بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

كرة القدم تُذكي البهجة والسلام والحب والأمل والشغف - بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية

"وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إذا كانت كرة القدم تُوحِّد العالم، فإن الأحداث التي ننظمها على الصعيد الدولي، مثل كأس العالم للسيدات FIFA، تنطوي على قوة فريدة في التقريب بين الناس وإذكاء البهجة والحماس والشغف".

وأضاف: "لكن كرة القدم قادرة على بلوغ أكثر من ذلك – إذ يمكنها أن تسلط الضوء على قضايا مهمة للغاية في مجتمعنا؛ فبعد حوار مفتوح مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية، من اتحادات أعضاء ولاعبات، قرَّرنا تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الاجتماعية خلال جميع المباريات الـ 64 التي ستشهدها بطولة كأس العالم للسيدات FIFA – حيث ستشمل الإدماج والمساواة بين الجنسين والسلام والقضاء على الجوع والتعليم والتصدي للعنف العائلي".

من جهتها، قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـ FIFA: "إن الأمر لا يتعلق فقط بما يحدث على أرضية الملعب، فنحن ملتزمون بتسخير قوة كرة القدم لما يعود بالخير على الناس وتحقيق أقصى استفادة من شراكاتنا مع وكالات الأمم المتحدة في سبيل ما نصبو إليه من أهداف وغايات، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للّاعبات والمنتخبات على دعمنا في التحسيس بهذه القضايا، إذ يمكننا إحداث فرق حقيقي إذا اتَّحدنا فيما بيننا".

ستحظى بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بمتابعة جماهيرية تُقدَّر بأكثر من ملياري شخص حول العالم، مما سيوفر منصة مثالية لزيادة الوعي بأبرز القضايا الاجتماعية، إذ سيتم الترويج لكل رسالة من هذه الرسائل التوعوية من خلال حمل قادة المنتخبات المشارِكة شارات خاصة خلال المباريات، بالإضافة إلى نشر نفس المحتوى على الألواح الرقمية المحيطة بأرضية الملعب والشاشات العملاقة وأعلام الحملة داخل الملاعب، فضلاً عن نشرها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، علماً أن كل قائدة من قادة المنتخبات المشارِكة سيُمكنها الاختيار بين ثلاثة خيارات: إما أن ترتدي شارة "Football Unites the World " خلال مدة مشاركة منتخبها في البطولة بأكملها؛ أو تحمل شارة متعلقة بقضية من اختيارها خلال مدة مشاركة منتخبها في البطولة بأكملها؛ أو ترتدي الشارة المتعلقة بالقضية المروَّج لها خلال يوم المباراة التي يخوضها منتخب بلدها.